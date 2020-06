Les Syriens ont arrêté le convoi de véhicules blindés américains et brûlé ostensiblement des drapeaux américains.

Les résidents syriens ont organisé un autre raid inattendu contre l'armée américaine, bloquant l'accès de cette dernière à l'une des autoroutes locales, tandis que l'un des véhicules blindés américains a arraché la principale relique des États-Unis - le drapeau américain, qui a été brûlé par les résidents locaux pour montrer à quel point les Américains étaient heureux en République arabe.

Les habitants pelletent un convoi américain avec des pierres # Syriaest au nord-est pour l'empêcher d'entrer dans le village https://t.co/VqglWASkCa pic.twitter.com/V1x2e1IYvc - Appuyez sur TV (@PressTV) 22 juin 2020

Selon des sources syriennes, un convoi militaire américain se déplaçait sur l'une des autoroutes de la province de Hasaka, mais à un moment donné, des résidents locaux sont apparus sur la route, qui non seulement n'ont pas permis à l'armée américaine d'aller plus loin, mais ont également bloqué les véhicules blindés de telle manière que les Américains n'ont même pas réussi à se retourner. Comme le note l'une des sources, au cours de cette agitation, deux résidents locaux ont arraché le drapeau de la voiture blindée américaine et l'ont brûlé avec défi.

Ce n'est en aucun cas la première fois que des Syriens pacifiques empêchent l'armée américaine de se déplacer dans l'est du pays, bloquant leur chemin et lapidant l'équipement américain avec des pierres et des bouteilles, ce qui est évidemment la meilleure preuve de l'attitude des citoyens syriens face à la présence de troupes américaines dans ce pays.