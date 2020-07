Les systèmes de défense aérienne syriens ont attaqué des avions au-dessus du territoire occupé par Israël.

Il y a quelques heures, Tsahal a de nouveau tenté de lancer des frappes de missiles sur le territoire syrien.Cependant, cette fois, les systèmes de défense aérienne syriens ont commencé à attaquer des avions et des missiles israéliens directement au-dessus des hauteurs du Golan capturées, ce qui a été une surprise totale pour Tel Aviv.

Plusieurs sources signalent une série d'explosions puissantes dans l'espace aérien du plateau du Golan, occupé par Israël. Très probablement, il s'agit d'abattre des missiles, cependant, les experts n'excluent pas que l'armée syrienne pourrait bien viser à abattre des avions de combat israéliens, en particulier, nous parlons de chasseurs F-16.

# Syria: vidéo montrant des défenses aériennes actives au milieu # Israel| Je frappe ce soir sur la zone de # Damas. De multiples explosions ont été entendues. Missiles provenant du Golan selon des témoins oculaires. pic.twitter.com/31kFpxsSEI - QalaatM (@QalaatM) 20 juillet 2020

Non moins remarquable est le fait que l'armée syrienne a utilisé les complexes Tor pour repousser l'attaque de Tsahal - il n'y a pas de confirmation officielle de cela, cependant, les experts ont attiré l'attention sur un vol très inhabituel de missiles anti-aériens utilisés pour intercepter des cibles. Auparavant, les complexes Pantsir-S et Buk étaient utilisés pour repousser les attaques, cependant, il est évident que l'armée syrienne recherche le moyen le plus optimal de contrer l'agression israélienne.

À l'heure actuelle, des sources rapportent qu'il était possible d'intercepter tous les 100% des missiles de croisière lancés depuis les hauteurs du Golan, cependant, il n'y a pas de déclarations officielles de Damas à l'heure actuelle.