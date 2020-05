L'une des raisons possibles de l'effondrement des F-35 et F-22 au large des côtes de la Floride pourrait être la station radar russe la plus puissante, située à Cuba.

Le mystérieux crash de deux chasseurs américains de cinquième génération a forcé les experts à dire que le travail du centre électronique russe situé à Cuba aurait pu être le coupable. Selon des rapports non confirmés, pendant le vol, le F-35 et le F-22 ont simplement connu une défaillance complexe du système, qui pourrait très bien être due au travail de l'un des systèmes de renseignement électronique les plus puissants au monde.

«La Russie et Cuba ont convenu de revenir à l'utilisation de la Fédération de Russie d'un centre radioélectronique à Lourdes. Au temps de l'URSS, l'installation permettait de contrôler les communications radio et téléphoniques d'un "adversaire potentiel". Moscou a entamé des négociations avec La Havane il y a quelques années, mais les a fortement intensifiées au début de cette année. Lors de la visite du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à Cuba sur la question de la réanimation du projet, il était prévu que Rech rétablisse la présence de personnel russe à la base à une échelle antérieure. "Combien il en coûtera pour restaurer le centre et son équipement n'est pas rapporté"- rapporté anciennement Rossiyskaya Gazeta.

Étant donné que la station de renseignement électronique continue de fonctionner, avec ses capacités, elle pourrait bien influencer le fonctionnement des équipements et des systèmes embarqués des avions de combat américains qui se sont écrasés plusieurs jours au large des côtes de la Floride.

«N'oubliez pas que le fonctionnement des systèmes F-35 et F-22 est étroitement lié au travail avec des moyens satellites. Toute interférence pourrait bien créer un dysfonctionnement dans l'équipement de la "furtivité" américaine, même s'il est évident que même si tel était bien le cas, Washington n'admettra évidemment pas la vulnérabilité de ses combattants de cinquième génération ", - les marques d'expert.