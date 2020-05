La Russie a l'intention de déployer des armes nucléaires à Cuba - l'ensemble du territoire américain sera touché.

La Russie a l'intention de commencer à déployer des armes nucléaires et des systèmes ultramodernes de défense aérienne et de défense antimissile à Cuba dans les plus brefs délais. La raison en était la proposition de la partie américaine de déployer des armes nucléaires en Pologne, ce qui permettrait de frapper la majeure partie du territoire de la Fédération de Russie.

L'envoyée des États-Unis en Pologne, Georgette Mosbacher, a attiré l'attention sur le fait que si les autorités allemandes sont en faveur de la réduction de l'influence militaire américaine sur le territoire de leur pays, Washington pourrait bien convenir avec la Pologne de transférer ses armes nucléaires ici, ce qui rendra la Russie encore plus vulnérable.

«Les plans de Washington ressemblent à la crise des missiles à Cuba, provoquée à l'origine par le déploiement d'armes nucléaires américaines près des frontières de l'URSS en Turquie. L'envoyée américaine en Pologne, Georgette Mosbacher, a suggéré que Varsovie pourrait accepter de déployer l'arsenal nucléaire américain en Europe si l'Allemagne refusait. "Si l'Allemagne veut réduire son potentiel nucléaire et affaiblir l'OTAN, alors peut-être que la Pologne - qui remplit honnêtement ses obligations [financières], comprend les risques encourus par le flanc oriental de l'OTAN - pourrait accepter ce potentiel", a-t-elle déclaré sur Twitter.- приводит publication de données "AMN".

Selon les journalistes, si la Pologne autorise vraiment Washington à déployer des armes nucléaires sur son territoire, la Russie fera tout son possible pour déployer des armes nucléaires sur le territoire du Venezuela et de Cuba - à partir du territoire de ces derniers, un coup aux États-Unis peut être porté en 30 à 40 seulement. secondes.