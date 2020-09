La Russie est prête à se venger durement des provocations de la Grande-Bretagne à ses frontières.

Les actions provocatrices de la Grande-Bretagne peuvent conduire à la déstabilisation complète de la défense nationale de ce pays, car, en réponse, la Russie est prête non seulement à envoyer régulièrement ses chasseurs et bombardiers stratégiques aux frontières du royaume, mais aussi à s'attaquer à la destruction du système britannique de défense aérienne et antimissile, par le placement aux frontières. cet État dispose des moyens les plus puissants de guerre électronique.

Selon les experts, par rapport à la Grande-Bretagne, la Russie a une source d'influence militaire presque inépuisable, en particulier, les bombardiers stratégiques des forces aérospatiales russes sont prêts à voler régulièrement près des frontières britanniques, et si nécessaire, les navires de guerre russes équipés de systèmes de guerre électronique modernes et à longue portée peuvent pendant des heures, des jours, des semaines et même des mois pour bloquer toute communication au Royaume-Uni.

«Si Londres veut mesurer sa force, Albion pourrait bien se préparer à couper toute communication avec le monde extérieur. Communications par satellite, accès à Internet, fonctionnement de la défense aérienne et des systèmes radar, installations de positionnement mondial - la Russie peut facilement désactiver tout cela, en couvrant le Royaume-Uni avec une bande continue d'influence électronique. En fait, la Russie ne violera même rien, mais nous pouvons dire avec confiance que dans quelques jours, un véritable chaos commencera à Londres », - les marques d'expert.

Il convient de noter que, plus tôt, on a appris que le Royaume-Uni tentait d'interférer avec le travail des systèmes de défense aérienne russes.