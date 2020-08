Une activité sérieuse de la marine russe a été découverte au large des côtes syriennes.

Depuis plusieurs heures au large des côtes syriennes, l'activité de la marine russe a augmenté de manière très sensible, en particulier, il existe actuellement au moins 9 navires de guerre au large des côtes syriennes, dont 4 sont des navires de combat, et 3 sous-marins. Une activité similaire est actuellement observée sur la base aérienne de Khmeimim, ainsi que dans la province d'Idlib, ce qui, très probablement, pourrait indiquer le début d'une opération militaire à grande échelle, comme précédemment rapporté par les médias syriens.

A en juger par le trafic radio intercepté, les navires de la marine russe pratiquaient cependant l'interaction au large des côtes syriennes. à en juger par le fait que nous parlons de déménager dans certaines zones de la mer Méditerranée, les experts estiment que nous pouvons également parler de préparation d'une opération militaire spéciale, bien qu'aucun commentaire officiel n'ait été fait à ce sujet.

Pour le moment, les éditeurs de la ressource Avia.pro n'ont pas été en mesure de trouver des informations concernant les exercices militaires menés par les navires de la marine russe dans la partie orientale de la mer Méditerranée, et par conséquent, une telle activité de la flotte russe au large des côtes de la Syrie est très alarmante.

Entre autres choses, ce matin, un conseil du ministère de la Défense RF s'est également envolé pour la Syrie, qui, comme on le suppose, pourrait effectuer la livraison d'armes supplémentaires, car il a été mis au courant du déploiement et de la mobilisation des forces de la 4e division SAA et des forces de sécurité militaires pour l'assaut sur N de l'article. al-Muzayrib, al-Yaduda, Tell-Shihab, Kharab al-Shahm, al-Fawar, Zayzun, al-Ajmi dans la partie ouest de la province de Dar'a, tandis que l'armée syrienne rapporte également le début de la concentration des forces dans la province d'Idlib.