Les États-Unis ont commencé le retrait à grande échelle de leurs systèmes de défense aérienne / défense antimissile d'Arabie saoudite.

L'agence de presse arabe AMN rapporte que les États-Unis d'Amérique ont entamé un retrait à grande échelle de leurs propres systèmes de défense aérienne et de défense antimissile d'Arabie saoudite, essayant de faire pression sur Riyad afin de stabiliser les prix du pétrole. Riyad a déjà préparé une réponse beaucoup plus difficile pour Washington - l'acquisition probable des systèmes de défense aérienne russes S-300 ou S-400, ou l'acquisition de systèmes de défense aérienne similaires en provenance de Chine.

«Les États-Unis retirent 4 batteries Patriot d'Arabie saoudite en plus des dizaines de soldats qui ont été envoyés là-bas après des tirs de roquettes sur des installations pétrolières l'année dernière. Les responsables ont ajouté que les États-Unis avaient retiré deux escadrons d'avions de combat et envisageaient de réduire la présence navale américaine dans le golfe Persique. Selon des sources de journaux, la réduction des capacités militaires américaines en Arabie saoudite est basée sur des estimations selon lesquelles l'Iran ne représente plus une menace directe pour les intérêts stratégiques des États-Unis dans la région. Pour leur part, des sources ont déclaré à The Hill American media que les États-Unis réduiraient le nombre de batteries Patriot en Arabie saoudite de 4 à 2, et que deux autres batteries seraient retirées d'un autre pays de la région. » rapporte "AMN".

Étant donné que les rebelles yéménites frappent régulièrement avec des missiles balistiques et des drones kamikazes sur des cibles sur le territoire de l'Arabie saoudite, les experts estiment que Riyad peut conclure de toute urgence des contrats pour l'achat de systèmes de défense antiaérienne et antimissile chinois ou même russes.

«Une tentative de raisonnement avec l'Arabie saoudite entraînera un très gros problème pour Washington. Riyad ne tolérera pas un tel comportement de la part des États-Unis et achètera immédiatement d'autres moyens de défense aérienne et de défense antimissile - la question principale est de qui. De plus, les actions des États-Unis sapent la sécurité de leurs propres bases militaires, sur lesquelles les Husites, soutenus par l’Iran, pourraient bien frapper. », - précise le spécialiste.

Il convient de préciser qu'il y a environ un mois, selon certaines informations, Riyazh envisageait déjà activement la possibilité d'acquérir des systèmes de défense aérienne / antimissile de Russie et de Chine, mais aucune déclaration officielle n'avait été faite à cet effet.