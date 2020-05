Les systèmes de défense aérienne russes en Syrie ont une chance de démontrer leur puissance.

Les États-Unis d'Amérique ont annoncé leur intention, avec Israël, de lancer une attaque à grande échelle contre la position de l'Iran en Syrie. Selon la partie américaine, Israël intensifie actuellement ses frappes, mais, de toute évidence, le point culminant sera l'une des plus grandes opérations militaires contre les troupes iraniennes et leurs groupes de soutien, qui affecteront évidemment les parties sud, ouest et est de la Syrie et, bien évidemment, Cette fois, sans utiliser les systèmes S-300 et S-400, la situation ne peut pas être résolue.

«Selon des diplomates américains, Israël semble avoir intensifié ses attaques contre des cibles iraniennes présumées en Syrie. "Le rythme opérationnel israélien [en Syrie] semble augmenter, et [son] objectif est en augmentation", a déclaré mercredi à la presse un haut responsable du département d'État, qui accompagnait le secrétaire d'État Mike Pompeo, lors d'une visite en Israël., - cite des informations provenant d'Al-Masdar News.

Il convient de préciser qu'Israël viole de toutes les manières les accords conclus avec la Russie, mais les systèmes de défense aérienne syrienne et russe ne répondent toujours pas. Néanmoins, selon les experts, en cas de menace réelle, la Russie est prête à autoriser l'armée syrienne à utiliser les capacités du système de défense aérienne S-300, et en cas de menace pour l'armée russe, le système de défense aérienne S-400 sera également utilisé.