Le Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie propose de placer des bombardiers nucléaires russes près des frontières américaines.

Le Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie a initié le transfert des bombardiers porte-missiles stratégiques russes Tu-160 et Tu-95 aux frontières américaines, afin de démontrer la volonté de lancer des frappes en réponse à toutes les provocations de Washington près des frontières russes. À en juger par la situation politique actuelle dans l'hémisphère occidental, seuls le Venezuela ou Cuba peuvent devenir les bases des bombardiers russes, alors que, comme le disent les experts, dans ce cas, les porte-missiles n'auront qu'à décoller dans les airs pour frapper - des missiles de croisière avec des ogives nucléaires et une portée de plus de 5. mille kilomètres suffiront pour bombarder avec succès la moitié des États-Unis.

«La Russie peut forcer les États-Unis à changer d'avis sur les vols aériens stratégiques au-dessus des territoires de l'Ukraine», a déclaré Franz Klintsevich, membre du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie. De telles actions du personnel militaire américain sont contraires aux accords internationaux et aux règles de sécurité, a déclaré Klintsevich dans une interview à l'Agence fédérale de presse. Selon lui, les dirigeants russes ne resteront pas inactifs et réagiront en conséquence. Il a ajouté qu'il existe des États proches des frontières américaines où des bombardiers porte-missiles stratégiques russes pourraient être déployés, ce qui aura un fort impact sur Washington. «Je pense que cela suffira aux Américains pour changer complètement leur approche de ces vols. Si j'étais à leur place, je ne plaisanterais pas avec la Russie », a souligné le sénateur.- à ce sujet rapports édition "InfoRus".

Compte tenu de la tension croissante, les experts estiment que la Russie enverra ses bombardiers stratégiques principalement au Venezuela et que des bases de missiles et des systèmes de défense aérienne / de défense antimissile pourraient apparaître à Cuba, couvrant à la fois la Russie et les forces stratégiques russes au Venezuela.