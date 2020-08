L'armée syrienne a lancé une attaque contre la base militaire américaine.

Après deux jours plus tôt, l'armée américaine a attaqué un poste de contrôle militaire syrien près de la ville de Qamishli, l'armée syrienne a lancé une série d'attaques de missiles sur des positions militaires américaines dans la province de Deir ez-Zor, où se trouve le contingent américain et l'une des plus grandes entreprises productrices de pétrole. Plusieurs missiles auraient été tirés avec succès, tandis que la partie américaine refuse de commenter les dégâts causés et les victimes probables.

Selon les données disponibles sur le Web, la raison de l'attaque contre l'armée américaine était la dernière attaque de l'armée américaine contre le point de contrôle situé à l'entrée de la ville de Kamyshly, où se trouve la base aérienne militaire russe. On sait qu'un convoi militaire américain a franchi le point de contrôle, à la suite duquel le feu a été ouvert sur lui, mais immédiatement après cela, les États-Unis ont envoyé leurs hélicoptères d'attaque Apache dans la zone, qui ont attaqué le point de contrôle, le détruisant complètement.

Les experts n'excluent pas que la tension actuelle pourrait bientôt se transformer en très graves affrontements entre les militaires syriens et américains dans cette région.De plus, ces derniers sont intéressés à aménager leurs nouvelles bases pour contrer la Russie, ce qui forcera évidemment la partie russe à rejoindre la situation. par exemple, grâce au déploiement de points de contrôle militaires russes dans la région.