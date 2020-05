Un avion du ministère de la Défense de la Russie vole sur une base aérienne en Libye

Malgré les démentis catégoriques du ministère russe de la Défense concernant la présence de l'armée russe en Libye et le transfert d'avions MiG-29 à l'armée nationale libyenne. Su-24, etc., il y a quelques heures, un avion du ministère de la Défense de la Fédération de Russie a été aperçu volant vers l'une des bases aériennes contrôlées par l'armée de Khalifa Haftar.

L'armée de l'air russe 223rd Flight Unit Tupolev Tu154M a volé de Moscou Chkalovsky à RuAFB Humaymim à travers l'espace aérien turc et après 65 minutes sur le tarmac, RA85155 a continué à #Libyeprobablement Benghazi. Conseillers politiques probables pour HoR et d'autres militaires. pic.twitter.com/hvxIfOYTTb - Yörük Işık (@YorukIsik) 30 mai 2020

Selon des sources d'information de surveillance ouvertes, le conseil d'administration du ministère de la Défense de la Fédération de Russie Tu-154M RA-8515, issu de la base aérienne de Hmeimim en Syrie, s'est dirigé vers le sud et a radicalement changé de cap dans l'espace aérien égyptien et s'est dirigé vers l'une des bases aériennes libyennes.

Les raisons de l'apparition de l'avion du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur le territoire de la Libye sont encore inconnues, et les représentants du département russe de la défense n'ont pas encore commenté les données sur la visite en Libye, ce qui soulève un certain nombre de questions, notamment après l'apparition de la présence de PMC russes dans ce pays africain et le transfert ici des armes russes.

D'autre part, les experts ont rappelé que la Russie négocie toujours avec la Turquie pour stabiliser la situation dans cette région et que, par conséquent, la visite du ministère russe de la Défense pourrait être liée à ce facteur.