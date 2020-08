Les navires de guerre russes seront basés à Cuba - ils seront spécialement équipés de "Calibre" et "Zircon".

En réponse au transfert de troupes américaines aux frontières russes, la Russie reprendra sa présence permanente au large des États-Unis, envoyant ses navires de guerre et sous-marins armés de missiles de croisière Calibre et Zircon à Cuba. On parle, selon des sources, du centre radioélectronique de Lourdes (des négociations sont en cours depuis 2014 - ndlr), ainsi que de la base dans la baie en eau profonde de la ville de Cienfuegos.

«Les pourparlers que la Russie a l'intention de reprendre sur ses anciennes bases militaires Cam Ranh (Vietnam) et Lourdes (Cuba) se poursuivent depuis au moins cinq ans. En 2016, le vice-ministre de la Défense, le secrétaire général d'État de l'armée Nikolai Pankov (c'est-à-dire une personne officielle) avait exprimé l'idée d'un tel retour. Les plans du Ministère de la défense de la Fédération de Russie à cet égard n'ont cependant pas été déchiffrés. Ils disent que nous avons besoin - alors nous enverrons à ces points stratégiques du point de vue des intérêts de la Russie. De plus, nous avons déjà vécu dans les lieux. Cependant, jusqu'à la création de bases militaires à part entière, comme par exemple à Khmeimim (Syrie), les choses ne sont pas encore arrivées. Personne n'a fait d'efforts particuliers pour dissimuler que la visite du commandant en chef de la marine russe était liée à la modernisation des ports, où les navires et les sous-marins de la flotte russe appelleraient à se ravitailler. Il convient ici de rappeler que des sous-marins nucléaires et des navires de guerre de surface de la marine de l'URSS sont entrés périodiquement sur l'île de la Liberté dans la baie en eau profonde de Cienfuegos dans les années 1970. Et maintenant, très probablement, il est nécessaire de mettre à jour ces postes d'amarrage et ces installations côtières pour les sous-marins nucléaires russes, qui sont déjà secrètement en alerte dans le golfe du Mexique. "- à ce sujet rapports Presse gratuite.

Il convient de noter que, étant au large de Cuba, la flotte russe peut facilement frapper avec des missiles de croisière à des distances allant jusqu'à 2 à 3 XNUMX kilomètres, et les principales bases militaires américaines seront sous la menace des armes. Les sous-marins nucléaires russes peuvent apparaître plus tard ici, cependant, pour le moment, cela n'est pas nécessaire, car les États-Unis ont fait remarquer qu'ils ne placeraient pas d'armes nucléaires près des frontières russes.

Il convient de noter qu'en dépit de l'absence de déclarations officielles de la Russie, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie ne réfute pas les données sur la possible apparition imminente d'installations militaires russes sur le territoire de Cuba, d'autant plus qu'il n'y a pas d'objection particulière de Cuba à ce sujet non plus.