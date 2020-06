Le char russe T-14 "Armata" après des tests en Syrie, préparé pour l'exportation.

Le plus récent char russe T-14 Armata, qui a passé de vrais tests de combat sur le territoire syrien il y a quelques mois, est maintenant prêt à être exporté vers d'autres pays. Ce fait indique que ce véhicule de combat s'est établi avec succès sur le territoire de la SAR.

«Le char Armata T-14 de nouvelle génération est prêt à être exporté vers des clients intentionnels. Les spécialistes décideront quels éléments structurels peuvent être envoyés à l'étranger et lesquels ne seront installés que sur la version pour l'armée russe. Une autre source de l'agence a déclaré que le char avait reçu un passeport d'exportation. Il n'y a aucune confirmation officielle de ces informations du ministère russe de la Défense. Plus tôt, le chef du ministère de l'Industrie et du Commerce de la Russie Denis Manturov a annoncé la préparation de "Almaty" pour la vente à l'étranger. Plusieurs pays étrangers ont exprimé leur intérêt pour le char après des tests en Syrie. Le char sera exporté après la livraison des premiers lots d'Almaty à l'armée russe. Yuri Borisov, alors vice-ministre de la Défense (aujourd'hui vice-premier ministre), a déclaré que le ministère de la Défense avait un contrat pour la fourniture de deux bataillons T-14 et d'un bataillon BMPT-15. »- rapports Al-Masdar News, citant des sources russes informées.

En revanche, à ce jour, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie n'a pas encore confirmé les données sur les tests du char T-14 Armata effectués en Syrie, sur la base desquels, une autre publication a signalé que si le plus récent char russe était en Syrie. il est exclusivement dans un état gainé pour une séance photo.

"Il est publiquement déclaré que le modèle d’arme aurait été testé dans la zone de combat, mais en réalité il n’y était pas du tout, ou il a été amené là, resté là pendant un certain temps et retourné en Russie. Un exemple frappant de cela est deux événements extrêmes concernant le char Armata et le complexe Peresvet. Avant cela, il y avait un certain nombre de situations similaires, mais laissez-les rester dans la conscience de la partie russe ... "- rapports "Defense Express".