L'incendie à bord du navire de débarquement américain a été éteint, mais la destruction est colossale.

Les pompiers n'ont pas réussi à sauver l'USS Bonhomme Richard, un péniche de débarquement américain, malgré tous les efforts déployés pour le faire. À la suite de l'explosion et de l'exposition prolongée à des températures élevées, le bateau de débarquement a été complètement détruit - tous les locaux internes ont été complètement brûlés, la superstructure s'est effondrée et des trous béants de la taille d'un camion sont apparus dans le pont.

Les énormes dégâts subis par le navire de débarquement américain sont considérés comme critiques - le coût de construction d'un nouveau navire sera probablement moins cher que la restauration du «brûleur», et il s'agit d'une perte très grave pour la flotte américaine, compte tenu en particulier du fait que le navire de débarquement «USS Bonhomme Richard "A été mis en service en 1998.

Pour le moment, on ne sait toujours pas exactement ce qui a contribué à l'explosion et à la survenue d'un incendie, bien qu'il existe à ce titre des versions de câblage d'allumage, de détonation de munitions, etc.

Il convient de noter qu'il a fallu près de deux jours pour éteindre l'USS Bonhomme Richard UDC, mais l'incendie a continué jusqu'à ce que tous les éléments combustibles du navire soient détruits.