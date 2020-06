La voiture blindée américaine a tenté de percuter un convoi militaire russe, mais a soudainement pris feu.

Il y a quelques heures, un étrange incident s'est produit entre les troupes russes et américaines. La tentative de bloquer le convoi militaire russe dans la partie nord de la Syrie, non seulement s'est presque transformée en un bélier de véhicules blindés russes, mais a également conduit au fait que la voiture blindée américaine a simplement pris feu, qui a été enregistrée sur le magnétoscope installé dans le cockpit du matériel militaire russe.

Sur les images vidéo présentées, vous pouvez voir que l'armée américaine a non seulement tenté de bloquer le chemin des équipements militaires russes, mais a également tenté de percuter les véhicules blindés, essayant apparemment de contourner le véhicule militaire américain, comme ce qui s'est passé quelques jours plus tôt. Néanmoins, lors d'une tentative de bélier, une voiture blindée américaine s'est soudainement retrouvée enveloppée de fumée et coincée dans le sable - selon les données préliminaires, le moteur a surchauffé, bien que l'allumage ait été rapidement éliminé.

Néanmoins, les experts font attention au fait qu'aux États-Unis, ils ont décidé d'une provocation assez sérieuse, car si le véhicule américain tentait vraiment de bousculer l'équipement russe, il serait perçu comme une attaque contre l'armée russe avec toutes les conséquences pour les Américains. .

«Les Américains se heurtent à un conflit très grave s'ils tentent d'attaquer ouvertement l'armée russe, croyant qu'ils sont sur leur territoire», - les marques d'expert.