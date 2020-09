Il y avait une vidéo d'une frappe aérienne sur la base aérienne américaine la plus protégée.

La ressource d'information et de nouvelles Avia.pro possède désormais des séquences vidéo uniques d'une frappe aérienne sur l'une des bases stratégiques américaines les plus protégées, gardée par des dizaines de systèmes de défense aérienne, d'avions militaires et de navires de guerre de l'US Navy.

Dans la séquence vidéo présentée, vous pouvez voir comment un avion de combat effectue une frappe de missile sur une base aérienne militaire américaine, surmontant avec succès les zones de position des systèmes de défense aérienne.

Malgré le fait que la vidéo soit de nature propagande, les experts estiment que la Chine est vraiment prête pour une telle tournure des événements, et pas seulement avec l'utilisation de bombardiers, mais aussi avec l'aide de missiles hypersoniques de croisière et intercontinentaux.

Les analystes, après avoir analysé la situation, attirent l'attention sur le fait que le point le plus faible de l'armée de l'air de la RPC est la haute visibilité des radars de défense aérienne américains, et par conséquent, la Chine a besoin soit d'un nouveau bombardier stratégique, soit du développement de missiles d'avion à longue portée, cependant, en général. en général, la Chine est bien placée pour affronter les États-Unis et détruire la plus grande base stratégique de l'armée américaine.