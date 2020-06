Les États-Unis ont commencé à évacuer leurs forces armées d'Europe.

Un sérieux refroidissement des relations entre l'Allemagne et les États-Unis a entraîné une évacuation d'urgence de l'armée américaine de cet État européen. Selon certains rapports, les principaux opposants à la présence américaine en Allemagne étaient les Allemands eux-mêmes, qui étaient extrêmement mécontents des actions des États-Unis sur le territoire de leur pays. L'urgence de l'évacuation est également mise en évidence par le fait que l'exportation de troupes et d'équipements militaires américains s'effectue sur 30 avions de transport militaire C-17, ce qui est totalement sans précédent.

«Actuellement, environ 34 500 soldats américains sont déployés en Allemagne, ce qui représente environ 70% du nombre total de troupes américaines en Europe, ce qui a fait de l'Allemagne un tremplin pour les États-Unis et même l'OTAN contre la Russie. Les deux divisions d'infanterie américaines ci-dessus sont non seulement bien entraînées, mais aussi extrêmement bien équipées. Les hélicoptères militaires américains les plus avancés, tels que Apache, Black Hawk et Chinook, ainsi que les chars de combat principaux M1-A1A2 à passage intégral. Deux divisions d'infanterie étaient équipées respectivement de plus de 150 et de plus de 360 ​​véhicules. Avec une telle échelle d'armes, l'efficacité au combat de n'importe quelle division d'infanterie est encore plus élevée que celle de l'armée de groupe d'autres puissances militaires. Conformément au plan de retrait, qui a déjà été élaboré par le Pentagone, l'armée américaine retirera d'Allemagne près de 10 000 soldats en trois mois et préparera 30 gros avions de transport militaire C-17 et plus de 10 navires. Il est prévu d'évacuer environ 30 000 soldats américains de 6 brigades de combat en Europe d'ici deux ans, pour démanteler 14 bases militaires, dont des bases aériennes, navales, etc. "- приводит publication d'information "Sohu Military".

Néanmoins, selon la publication allemande Der Spiegel, en réalité, Washington n'a pas informé les autorités allemandes de ses plans et a commencé à retirer ses forces armées de son propre chef.

«Les États-Unis ont décidé de retirer une partie de leurs troupes d'Allemagne, mais n'en ont pas informé les autorités locales. Il est rapporté par Der Spiegel, citant des sources du gouvernement allemand. Berlin a considéré cela comme une provocation, puisque l'Allemagne est le partenaire américain de l'OTAN, et le pays aurait dû être informé de ces plans. La Maison Blanche et le Pentagone ont refusé de commenter ces actions. »- rapports "Lenta.ru"