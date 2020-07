L'Iran s'est préparé à une confrontation militaire inconnue.

Ce soir, les systèmes de défense aérienne de l’Iran ont été mis en état d’alerte, et cela concerne absolument toutes les unités de défense aérienne. Il y a des avions militaires dans le ciel et des avions de ligne civils, qui ont survolé il y a quelques heures à peine l'espace aérien de la République islamique, ont complètement quitté le territoire de ce pays. Selon certains rapports, l'Iran a reçu ce soir des informations sur une éventuelle invasion militaire.

«L'Iran a ramené les systèmes de défense aérienne à l'état de préparation au combat. Les vols internationaux évitent l'espace aérien iranien. L'Iran a abattu un avion de passagers ukrainien en janvier lors d'une alerte élevée ", - dit dans les messages "Twitter".

Les vols internationaux évitent l'espace aérien iranien. L'Iran a abattu un avion de passagers ukrainien en janvier lors d'une alerte élevée pic.twitter.com/djNa5kjnop - Liveuamap MiddleEast (@lummideast) 16 juillet 2020

Téhéran n'a pas fait de déclarations officielles à ce sujet, cependant, plusieurs heures plus tôt, on a appris l'apparition d'au moins quatre avions de reconnaissance dans la région, et deux jours plus tôt, le transfert des avions de combat britanniques et américains sur le territoire des États voisins de l'Iran a été remarqué. .

On ne sait pas exactement où l'Iran peut obtenir des informations sur la prochaine invasion, mais les experts n'excluent pas que cela ait été possible grâce au radar russe à l'horizon capable de détecter des cibles à des distances de 3 XNUMX kilomètres.