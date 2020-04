La Russie a lancé aux États-Unis un ultimatum à la mer Noire.

Selon les arguments des agences de presse russes, la Russie sous forme d'ultimatum a exigé que les États-Unis ne se rapprochent même pas de la mer Noire, considérée comme l'arrière-cour de la Russie, sinon, sinon, les conséquences pour Washington pourraient être extrêmement sévères.

«Ces dernières années, l'Ukraine et la Russie ne se sont pas très bien entendues, ce qui s'est transformé en une aggravation de l'affrontement géopolitique sur la mer Noire. Cette région a toujours été considérée comme «l'arrière-cour» de la Fédération de Russie, et c'est là que les États-Unis et ses alliés de l'OTAN envoient leurs navires pour agacer Moscou et montrer leur soutien à Kiev. En même temps, l'armée occidentale essaie d'agir dans ces eaux avec une extrême prudence et prudence. Selon les auteurs de la publication Sohu, ces précautions sont dues à l'ultimatum que les Russes avaient précédemment livré aux États-Unis. "La Russie a été forcée de prendre des mesures strictes pour protéger ses intérêts en mer Noire", ont déclaré des commentateurs chinois. Selon des sources de journalistes chinois, Moscou avait précédemment mis en garde Washington contre la mer Noire par des voies diplomatiques non officielles. À ce moment, plusieurs unités de l'OTAN sont entrées dans ces eaux pour des exercices d'entraînement. Il est signalé que la Fédération de Russie a menacé de couler des navires occidentaux s’ils ne quittaient pas la région dans les trois jours. Une réaction aussi dure a été provoquée par les plans américains en Syrie, qui, avec l'aide de militants qu'ils contrôlaient, ont voulu provoquer une escalade dans la région. "- rapports "RusOnline".

Il convient de préciser que ces derniers temps, la Russie a vraiment commencé à réagir assez durement à l'apparition de navires de guerre américains dans les eaux de la mer Noire, envoyant immédiatement non seulement sa propre flotte, mais aussi des avions de combat pour les accompagner.

«Récemment, la Russie a démontré sa volonté de défendre ses frontières contre toute connivence des États-Unis et d'autres États membres de l'OTAN. Nous ne parlons pas d'agression, mais cela nous permet de démontrer notre volonté de réagir presque instantanément. », - les marques d'expert.