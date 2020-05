Le défilé en l'honneur du 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique a eu lieu au Bélarus dans son intégralité.

La Biélorussie est devenue le seul pays non seulement dans l'espace post-soviétique, mais aussi dans le monde, qui a organisé un défilé à part entière en l'honneur du 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Des événements solennels ont eu lieu dans le contexte de la propagation du coronavirus, mais le défilé a été très apprécié dans le monde entier.

Les nombreuses heures de l'événement ont rassemblé relativement peu de personnes, cependant, grâce à la diffusion du défilé, il a été regardé non seulement dans l'espace post-soviétique, mais aussi dans d'autres pays du monde, y compris l'Italie, l'Australie, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, etc., comme en témoignent de nombreux commentaires de la part d'étrangers les utilisateurs qui ont hautement évalué les célébrations.

Selon le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, son pays n'avait pas le droit de refuser de tenir une telle célébration, soulignant qu'il ne s'agissait pas de la victoire de la Russie, ni même de la victoire du Bélarus, mais de la victoire de l'ensemble du peuple soviétique

«Même l'idée de changer les traditions qui glorifient l'histoire du Grand exploit des gagnants depuis 75 ans est inacceptable pour nous. Mais dans ce monde désemparé et inédit, il y aura des gens qui nous condamneront pour le lieu et le temps de cette action sacrée. Je veux leur dire humainement: ne vous précipitez pas pour tirer des conclusions, et encore plus condamnez-nous - héritiers de la Victoire, Biélorusses. Nous ne pouvions tout simplement pas faire autrement, nous n'avions pas d'autre choix, et si nous l'avions fait, nous aurions fait de même, car les yeux des soldats soviétiques morts pour notre liberté, les yeux des partisans et des membres clandestins torturés dans les cachots de la Gestapo, regardez-nous, les yeux des personnes âgées, Femmes et enfants de Khatyn. Ils voulaient vraiment vivre, mais sont morts pour que nous vivions. »- a déclaré Loukachenko

Les analystes occidentaux ont déjà trouvé une raison à la méchanceté et ont indiqué que même dans un pays relativement petit comme le Bélarus, ils ont décidé d'organiser le défilé de la victoire, alors qu'en Russie, ils ont complètement refusé d'organiser des cérémonies, et dans la capitale russe, ils ont même annulé les feux d'artifice, n'ayant fait que des lancements dans une partie de Moscou, bien que des fonds énormes aient été dépensés pour sa préparation, tandis que les actions du Bélarus ici ont été qualifiées de tentative d'essuyer le nez de la Russie.